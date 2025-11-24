Greta Thunberg | colorato di verde l’acqua del Canal Grande
A colorare di verde le acque del Canal Grande a Venezia e di altre dieci città italiane sono stati gli ecoattivisti di Extinction Rebellion. Presente a Venezia è stata anche Greta Thunberg. All’attivista e ad altri 36 ambientalisti è stato imposto un daspo urbano di 48 ore e una multa di 150 euro. DASPO E MULTA . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
Argomenti simili trattati di recente
Dall'Italia. Greta Thunberg, Daspo da Venezia dopo aver tinto di verde le acque del Canal Grande - facebook.com Vai su Facebook
Colora di verde il Canal Grande, daspo urbano per Greta Thunberg a Venezia #gretathunberg Vai su X
Greta Thunberg: colorato di verde l’acqua del Canal Grande - A colorare di verde le acque del Canal Grande a Venezia e di altre dieci città italiane sono stati gli ecoattivisti di Extinction Rebellion. Da dailynews24.it
Colora di verde il Canal Grande, daspo urbano a Greta Thunberg e altri 36 attivisti. Non potranno entrare a Venezia per 48 ore - Protesta di Extinction Rebellion in tutta Italia: acque tinte di verde, daspo per Greta Thunberg e critiche di Zaia per l’azione. Riporta blitzquotidiano.it
Greta Thunberg, daspo da Venezia dopo aver tinto di verde l’acqua del Canal Grande - Greta Thunberg e 36 attivisti di Extinction Rebellion hanno ricevuto daspo e multe dopo aver colorato di verde il Canal Grande con fluoresceina a Venezia ... Da fanpage.it