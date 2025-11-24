Grande Fratello le anticipazioni di lunedì 24 novembre

Nuovo appuntamento con “Grande Fratello” condotto da Simona Ventura – stasera, in prima serata. Lunedì 24 novembre, in prima serata, su  Canale 5, nuovo appuntamento con “ Grande Fratello ”, il reality show condotto da  Simona Ventura  e prodotto da Endemol Shine Italy. In studio  Cristina Plevani,  Ascanio Pacelli,  Floriana Secondi  e  Sonia Bruganelli. Un gesto provocatorio di  Omer  e una reazione incandescente di  Jonas  hanno riacceso gli animi della Casa. Tra Omer e Jonas è di nuovo scontro aperto: stasera, faccia a faccia in studio, dove potranno finalmente affrontarsi senza riserve. Il  televoto  settimanale deciderà chi è il  primo finalista  di questa edizione: chi tra  Francesca,  Donatella,  Giulia,  Omer,  Rasha  e  Simone  vivrà questa incredibile emozione? Una  nuova busta rossa  stasera entrerà a sorpresa nella Casa; uno dei coinquilini sarà costretto ad aprirla e a fare i conti con il suo contenuto esplosivo. 🔗 Leggi su 361magazine.com

