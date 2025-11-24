Grande Fratello Domenico e Grazia mettono in guardia Omer | Non ti reputiamo un giocatore ma VIDEO

Grazia Kendi e Domenico D'Alterio hanno deciso di affrontare Omer Elomari prima della diretta del Grande Fratello, chiarendo i fraintendimenti e invitandolo a gestire meglio le provocazioni. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Grande Fratello, Domenico e Grazia mettono in guardia Omer: "Non ti reputiamo un giocatore, ma..." (VIDEO)

Approfondisci con queste news

La settimana non può finire senza un bel recap dei momenti migliori #GrandeFratello - facebook.com Vai su Facebook

Omer a Rasha: “Jonas cerca i tuoi punti deboli” #GrandeFratello Guarda il video completo: mdst.it/Il-punto-di-vi… Vai su X

Grande Fratello, Domenico e Grazia mettono in guardia Omer: "Non ti reputiamo un giocatore, ma..." (VIDEO) - Grazia Kendi e Domenico D'Alterio hanno deciso di affrontare Omer Elomari prima della diretta del Grande Fratello, chiarendo i fraintendimenti e invitandolo a gestire meglio le provocazioni. Lo riporta comingsoon.it

Mattia e Domenico, critiche a Grazia e Omer al Grande Fratello 2025/ “Lei presuntuosa e teatrale, lui…” - Mattia e Domenico, durante la cena al Grande Fratello 2025, criticano Grazia ma anche l'atteggiamento di Omer. Come scrive ilsussidiario.net

Grande Fratello, Domenico e Mattia criticano Omer e Grazia: “Lui ha sbagliato, lei presuntuosa” - Domenico D'Alterio e Mattia Scudieri hanno detto la propria sui comportamenti di Omer Elomari e Grazia Kendi nella casa del Grande Fratello. mondotv24.it scrive