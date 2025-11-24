Simona Ventura è pronta per una nuova puntata del Grande Fratello, che sarà decisiva: il preferito del pubblico sarà proclamato primo finalista Il Grande Fratello torna stasera, lunedì 24 novembre 2025, con una puntata ricca di tensioni e colpi di scena: le anticipazioni rivelano che sarà pro. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Grande Fratello, anticipazioni stasera 24 novembre 2025: dal televoto ai sondaggi al primo finalista, resa dei conti tra Omer e Jonas