Grande Fratello anticipazioni di stasera | Omer e Jonas scontro in studio e busta rossa nella Casa

Tra nomination, busta rossa e incontri speciali, la Casa si prepara a vivere una puntata ricca di colpi di scena mentre il pubblico sceglierà il primo finalista della diciannovesima edizione. Questa sera, lunedì 24 novembre, in prima serata su Canale 5, torna il Grande Fratello con la decima puntata, condotta da Simona Ventura. Una serata cruciale, durante la quale uno dei concorrenti al televoto sarà nominato primo finalista della diciannovesima edizione del reality show. Al fianco della conduttrice ci saranno Cristina Plevani, Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e Sonia Bruganelli. Il reality andrà in onda subito dopo La Ruota della Fortuna. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Grande Fratello, anticipazioni di stasera: Omer e Jonas, scontro in studio e busta rossa nella Casa

