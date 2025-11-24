Grande Fratello 2025 stasera in diretta il primo finalista | anticipazioni puntata

Il Grande Fratello 2025 torna stasera, lunedì 24 novembre, con una puntata in prima serata in diretta su Canale 5. Il reality show è condotto da Simona Ventura e prodotto da Endemol Shine Italy. In studio Cristina Plevani, Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e Sonia Bruganelli. Scontro nella Casa tra Omer e Jonas. Un gesto provocatorio di Omer e una reazione incandescente di Jonas hanno riacceso gli animi della Casa. A innescare il caso, le considerazioni dei concorrenti sulla relazione tra Omer e Rasha e sulla presunta freddezza del loro rapporto anche nell’intimità. Omer si è quindi abbassato i pantaloni, un gesto provocatorio che ha mandato su tutte le furie prima Simone De Bianchi e poi Jonas. 🔗 Leggi su Lapresse.it

