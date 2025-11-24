Grande Fratello 2025 diretta decima puntata | Simona Ventura entra nella casa

Davidemaggio.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anticipazioni decima puntata di lunedì 24 novembre 2025. In diretta su Canale 5, dalle 21.55 circa, Simona Ventura conduce la decima puntata del Grande Fratello. Con lei, in studio, gli ex gieffini Cristina Plevani,  Ascanio Pacelli  e  Floriana Secondi e l’opinionista Sonia Bruganelli. Un gesto provocatorio di  Omer  e una reazione incandescente di  Jonas  hanno scatenato il delirio nella casa e riacceso gli animi. Tra i due è di nuovo scontro aperto e stasera saranno protagonisti di un faccia a faccia in studio. Al centro della puntata il televoto  che, all’insaputa dei concorrenti, deciderà chi è il  primo finalista  di questa edizione: in corsa  Francesca,  Donatella,  Giulia,  Omer,  Rasha  e  Simone. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

