Anticipazioni decima puntata di lunedì 24 novembre 2025. In diretta su Canale 5, dalle 21.55 circa, Simona Ventura conduce la decima puntata del Grande Fratello. Con lei, in studio, gli ex gieffini Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi e l’opinionista Sonia Bruganelli. Un gesto provocatorio di Omer e una reazione incandescente di Jonas hanno scatenato il delirio nella casa e riacceso gli animi. Tra i due è di nuovo scontro aperto e stasera saranno protagonisti di un faccia a faccia in studio. Al centro della puntata il televoto che, all’insaputa dei concorrenti, deciderà chi è il primo finalista di questa edizione: in corsa Francesca, Donatella, Giulia, Omer, Rasha e Simone. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

Grande Fratello 2025, diretta decima puntata: Rasha si scaglia contro l'ex fidanzato