Gorgonzola Dop | tanto gusto meno sale di quanto pensi
Il Gorgonzola Dop porta in tavola sapori intensi e una storia produttiva fatta di gesti accurati, ma chi lo ama spesso si chiede quanto pesi il suo consumo sul bilancio quotidiano di sale. Comprendere come nasce questo formaggio e quale sia davvero il suo contenuto salino aiuta a gustarlo con consapevolezza. L’importanza di misurare il . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Scopri altri approfondimenti
Dal nostro nuovo menù by Luca Traldi, un piatto, tanto semplice quanto difficile resistervi: Chicche di patate con gorgonzola e noci, un toccasana autunnale. Riserva il tuo tavolo 0522 190 0196 - facebook.com Vai su Facebook
Un formaggio, un menù: dall’antipasto al dessert - Il “re degli erborinati” si rivela un ingrediente versatile e originale, capace di accompagnare deliziosamente ogni portata. corriere.it scrive
Francesi ghiotti di Gorgonzola Dop,entra nella catena Gran Frais - Tutti pazzi per il gorgonzola italiano in Francia, il mercato europeo più ricettivo a questa eccellenza tricolore. Scrive ansa.it
Gorgonzola star: dal risotto allo zafferano al cheesecake, i piatti cambiano pelle - Per esempio, una scuola alberghiera del Novarese scende in campo per un doppio esperimento: mettere in pratica gli ... Scrive repubblica.it