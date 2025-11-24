Golf Valimaki vince il The RSM Classic Prima vittoria del finlandese sul PGA Tour

Era uno dei favoriti alla vigilia del torneo ed ha confermato il suo stato di forma. Il filandese Sami Valimaki ha chiuso davanti a tutti il The RSM Classic, ultimo torneo della stagione sul PGA Tour, vincendo il primo titolo in carriera sul maggiore circuito statunitense. Il classe ‘98 nato a Nokia, grazie ad uno score di -4 nella giornata finale, ha consegnato uno score totale di -23, distaccando così di un colpo l’americano McGreevy, fermo in 2ª posizione a -22. Valimaki quest’anno ha avuto una stagione particolare. 3 top 10 su 25 tornei giocati con 16 tagli passati e 4 top 20. Tanti, quindi, in percentuale, i risultati ottimi sui 16 tagli passati. 🔗 Leggi su Oasport.it

