Goleada del Como Torino affossato 5-1 | Fabregas in zona Europa
La penultima sfida della dodicesima giornata di Serie A si è disputata allo Stadio Olimpico Grande Torino, con il Como che ha avuto la meglio del Torino, imponendosi con un netto 5-1. Una vera e propria goleada per i ragazzi di Fabregas, che salgono così al sesto posto a quota 21 punti, in piena zona Europa. Per i granata arriva invece un pesante ko dopo tre pareggi consecutivi. Torino-Como, il racconto del match. Primo tempo in cui nessuna delle due squadre riesce a farsi preferire rispetto all’altra, ma al 36? è il Como a sbloccare il match grazie ad Addai, che insacca a porta sguarnita dopo essere stato servito alla perfezione da Jesus Rodriguez. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
