Goleada all’Olimpico | il Como senza freni schianta il Torino con 5 gol e scavalca la Juventus in classifica

Como, 24 novembre 2025 – Un Como stellare vince a Torino, per 5 a 1, battendo i granata e si piazza in classifica al sesto posto, scavalcando la Juventus. Il calcio totale di Fabregas, ha messo in difficoltà il Torino, fin dal primo minuto, con la velocità degli esterni Rodriguez e Addai, autore di una doppietta insieme alle reti di Ramon, Paz e Baturina. Il Torino ha giocato la sua partita con coraggio fino al pareggio del 1 a 1, ma è crollato nella ripresa, per la continua dinamicità dei giocatori lariani. Assente Diao per infortunio, Fabregas lo sostituisce sulla destra con Addai, mettendo Rodriguez a sinistra e confermando Morata in attacco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

