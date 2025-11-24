Gli occhi del James Webb regalano la straordinaria immagine di quattro anelli di polvere in espansione nel sistema stellare di Ape
Oltre a questo importante risultato, il telescopio spaziale ha confermato la presenza di una terza stella legata gravitazionalmente alle altre due e che buca gli strati concentrici di polvere. 🔗 Leggi su Wired.it
29P sbuffa sotto gli occhi di James Webb - Utilizzando lo spettrografo Nirspec a bordo del telescopio spaziale James Webb, un team di ricercatori del Goddard Space Flight Center della Nasa ha scoperto tre nuovi getti di gas emessi dai poli di ... Scrive media.inaf.it
Grazie ai potenti occhi del James Webb Telescope abbiamo assistito per la prima volta al suicidio di un pianeta - Può essere inghiottito dalla sua stella oppure può farlo in un altro modo completamente nuovo: può, in sostanza, caderci dentro. Secondo wired.it