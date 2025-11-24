Gli chiedono del rapporto tra la squadra e Conte | risposta nettissima di Buongiorno

Alessandro Buongiorno ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia di Napoli – Qarabag, match di UEFA Champions League valido per la quinta giornata di League Phase in programma per martedì sera. Napoli – Qarabag: le parole di Buongiorno. Queste le parole del centrale azzurro, rilasciate in conferenza stampa: “Siamo stati contenti per la vittoria contro l’Atalanta, dopo di quella dobbiamo subito recuperare le energie. Sappiamo che sarà una partita tosta e quindi ci faremo trovare pronti”. “Noi la fiducia nel mister l’abbiamo sempre avuta, così come lui l’ha avuta in noi. Bisognava recuperare un po’ di energie mentali, comunque periodi meno positivi possono capitare. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Gli chiedono del rapporto tra la squadra e Conte: risposta nettissima di Buongiorno

News recenti che potrebbero piacerti

#diariodelgiorno Un Sabato Tra Sicurezza Stradale e impegno politico locale Questa mattina: I dati del Rapporto @DEKRA sulla sicurezza stradale confermano che siamo sulla strada giusta con il nuovo Codice, ma ci chiedono di fare ancora di più! Urge m - facebook.com Vai su Facebook

Le opposizioni chiedono di azzerare il Garante Privacy sul caso Report, ma neanche i loro intendono lasciare (di A. Raimo) Vai su X

Conte smentisce ADL: "Non dovevo riprendermi la squadra, era e sarà sempre con me" - Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, tramite un tweet sul suo profilo X ha festeggiato la vittoria schiacciante degli azzurri sull'Atalanta. Lo riporta tuttonapoli.net

Pagina 2 | Conte: "La squadra sarà sempre con me, il nostro rapporto è vero" - 1 contro l'Atalanta al Maradona, 'replica' in diretta tv al post pubblicato sui social dal presidente De Laurentiis: cos'ha detto ... Come scrive corrieredellosport.it

“Bravo Conte che si è ripreso la squadra”: De Laurentiis dopo la vittoria del Napoli. Ma il tecnico lo gela - A fine gara – arrivato ai microfoni di Dazn – Antonio Conte ha commentato la sfida, ma anche il messaggio di De Laurentiis, ... Si legge su ilfattoquotidiano.it