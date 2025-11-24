Gli auguri di Cirielli a Fico | In bocca al lupo di cuore nell' interesse della Campania
“Amo la mia terra, c’è un nuovo presidente al quale rivolgo un augurio non solo di forma ma di sostanza. Un in bocca al lupo di cuore nell’interesse della Campania. Ringrazio le centinaia di migliaia di cittadini che ci hanno votato ma prendiamo atto che per la maggioranza le cose vanno bene e la coalizione uscente deve continuare a governare”. Queste le parole di Edmondo Cirielli, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Campania nel corso di dichiarazioni a margine con la stampa nel suo comitato elettorale. “Il centrodestra ha raddoppiato il consenso, ripartiamo da qui”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Approfondisci con queste news
Agtw.it. . Regionali Campania, Cirielli: «Auguri al nuovo presidente, abbiamo raddoppiato i voti ma avrei voluto fare meglio» - facebook.com Vai su Facebook
Alberto Stefani sarà il nuovo Presidente della Regione Veneto. Una vittoria frutto del lavoro, della credibilità e della serietà della nostra coalizione. A lui vanno i miei complimenti e i migliori auguri per le sfide che lo attendono. Congratulazioni anche ad Antoni Vai su X
Gli auguri di Cirielli a Fico: "In bocca al lupo di cuore nell'interesse della Campania" - (LaPresse) "Amo la mia terra, c'è un nuovo presidente al quale rivolgo un augurio non solo di forma ma di sostanza. Come scrive stream24.ilsole24ore.com
Regionali in Campania, Edmondo Cirielli: «Auguri di buon lavoro a Roberto Fico» - Arriva la nota ufficiale del candidato sfidante Edmondo Cirielli dopo l'annuncio di Roberto Fico come nuovo presidente della Regione Campania. Scrive ilmattino.it
Regionali Campania, Cirielli riconosce la sconfitta: “Auguri di buon lavoro a Roberto Fico” - “Auguri di buon lavoro a Roberto Fico“: il candidato del centrodestra Edmondo Cirielli riconosce la sconfitta elettorale in Campania. Si legge su corriereirpinia.it