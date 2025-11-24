Giulia Valentina è incinta del secondo figlio. A rivelarlo è stata lei stessa, con un video pubblicato su Instagram che riprende esattamente lo stesso format usato un anno fa per annunciare la sua prima gravidanza. Nel video, indossa gli stessi abiti premaman e ripete lo stesso copione, giocando proprio sull’ effetto déjà-vu. «Volevo parlarvi di una cosa. Stavo pensando a come dirlo. Mi sono segnata un po’ di idee, mi sono detta Giulia, non ti è venuto in mente la prima volta, non ti verrà in mente la seconda, non troverai il modo di dirlo quindi ho detto “mi vesto allo stesso modo e mi alzo in piedi”», racconta. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - Giulia Valentina è incinta, di nuovo. Il divertente annuncio a un anno dal primo figlio