Giulia Valentina è incinta di nuovo Il divertente annuncio a un anno dal primo figlio
Giulia Valentina è incinta del secondo figlio. A rivelarlo è stata lei stessa, con un video pubblicato su Instagram che riprende esattamente lo stesso format usato un anno fa per annunciare la sua prima gravidanza. Nel video, indossa gli stessi abiti premaman e ripete lo stesso copione, giocando proprio sull’ effetto déjà-vu. «Volevo parlarvi di una cosa. Stavo pensando a come dirlo. Mi sono segnata un po’ di idee, mi sono detta Giulia, non ti è venuto in mente la prima volta, non ti verrà in mente la seconda, non troverai il modo di dirlo quindi ho detto “mi vesto allo stesso modo e mi alzo in piedi”», racconta. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Giulia Valentina è incinta del secondo figlio, a un anno esatto dalla nascita del primo. L’annuncio? Stesso look, stesso video, stessa ironia. Ma il compagno resta ancora un mistero. Chi è Filippo Bonini ? - facebook.com Vai su Facebook
"Giuliana Valentina Gamero-Faggiano" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Giulia Valentina è di nuovo incinta, su Instagram annuncio dell'arrivo del secondo figlio - Leggi su Sky TG24 l'articolo Giulia Valentina è di nuovo incinta, su Instagram annuncio dell'arrivo del secondo figlio ... Lo riporta tg24.sky.it
Giulia Valentina è incinta, di nuovo. Il divertente annuncio a un anno dal primo figlio - Giulia Valentina è incinta, di nuovo, e annuncia con ironia la seconda gravidanza dopo il primo figlio con il compagno Filippo Bonini. gravidanzaonline.it scrive
Giulia Valentina di nuovo incinta: il dolce annuncio sui social sorprende i fan - Giulia Valentina è incinta di nuovo: la conferma della seconda gravidanza accanto a Filippo Bonini. notizie.it scrive