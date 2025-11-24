Giudici tolgono tre minori ai genitori è scontro Salvini-Csm su magistratura minorile

Esplode il caso politico sulla decisione del Tribunale per i Minorenni dell’Aquila di revocare la responsabilità genitoriale a una coppia anglo-australiana residente in un rudere senza servizi a Palmoli (Chieti), allontanando tre minori — gemelli di 6 anni e una bambina di 8 — per “preoccupante negligenza genitoriale”. Il vicepremier Matteo Salvini ha definito il provvedimento un “sequestro di Stato”, mentre il Consiglio Superiore della Magistratura ha aperto una pratica a tutela dei giudici sotto attacco social e politico. Salvini contro i giudici: “Una vergogna assoluta”. Il leader della Lega ha reagito duramente alla vicenda, accusando: “I giudici tutelano i giudici. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

