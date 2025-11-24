Giudici tolgono tre minori ai genitori è scontro Salvini-Csm su magistratura minorile
Esplode il caso politico sulla decisione del Tribunale per i Minorenni dell’Aquila di revocare la responsabilità genitoriale a una coppia anglo-australiana residente in un rudere senza servizi a Palmoli (Chieti), allontanando tre minori — gemelli di 6 anni e una bambina di 8 — per “preoccupante negligenza genitoriale”. Il vicepremier Matteo Salvini ha definito il provvedimento un “sequestro di Stato”, mentre il Consiglio Superiore della Magistratura ha aperto una pratica a tutela dei giudici sotto attacco social e politico. Salvini contro i giudici: “Una vergogna assoluta”. Il leader della Lega ha reagito duramente alla vicenda, accusando: “I giudici tutelano i giudici. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
Argomenti simili trattati di recente
Nicola Porro. . Zuppa di Porro. La proposta americana per Kiev non piace ai diretti interessati. La polizia sotto attacco a Bologna, ma è colpa loro per il sindaco. Nessuno sta con i giudici che tolgono i bamini alla famiglia nel bosco. Btp re del 2025 dice il Sole. - facebook.com Vai su Facebook
IN MEMORIAM Indi Gregory Ieri sera abbiamo pregato con i genitori di Indi e con la sua sorellina. Sono due anni da quando giudici e medici inglesi hanno stabilito che morire fosse nel suo superiore interesse. La mentalità eutanasica funziona così: prima ti di Vai su X
Famiglia nel bosco a Chieti, tolti i tre minori ai genitori. Salvini: «Stato vergognoso» - Il Tribunale per i minorenni dell’Aquila ha disposto l’allontanamento urgente dei tre figli della famiglia anglo- Riporta msn.com
Tolti i tre figli alla «famiglia nel bosco». I genitori: «Volevamo solo farli crescere nella bellezza» - Meloni sente Nordio e non esclude di incontrare il papà Dopo la decisione del tribunale per i minorenni de L’Aquila di spostare in una comunità protetta la mamma e i t ... Secondo msn.com
Famiglia nel bosco a Chieti, il tribunale dei minori allontana i tre figli - I tre minori della famiglia che vive nel bosco a Chieti sono stati trasferiti in una comunità educativa con la madre. Riporta msn.com