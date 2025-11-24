Giudici tolgono tre minori ai genitori è scontro Salvini-Csm su magistratura minorile

Ilfogliettone.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Esplode il caso politico sulla decisione del Tribunale per i Minorenni dell’Aquila di revocare la responsabilità genitoriale a una coppia anglo-australiana residente in un rudere senza servizi a Palmoli (Chieti), allontanando tre minori — gemelli di 6 anni e una bambina di 8 — per “preoccupante negligenza genitoriale”. Il vicepremier Matteo Salvini ha definito il provvedimento un “sequestro di Stato”, mentre il Consiglio Superiore della Magistratura ha aperto una pratica a tutela dei giudici sotto attacco social e politico. Salvini contro i giudici: “Una vergogna assoluta”. Il leader della Lega ha reagito duramente alla vicenda, accusando: “I giudici tutelano i giudici. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

giudici tolgono tre minori ai genitori 232 scontro salvini csm su magistratura minorile

© Ilfogliettone.it - Giudici tolgono tre minori ai genitori, è scontro Salvini-Csm su magistratura minorile

Argomenti simili trattati di recente

giudici tolgono tre minoriFamiglia nel bosco a Chieti, tolti i tre minori ai genitori. Salvini: «Stato vergognoso» - Il Tribunale per i minorenni dell’Aquila ha disposto l’allontanamento urgente dei tre figli della famiglia anglo- Riporta msn.com

giudici tolgono tre minoriTolti i tre figli alla «famiglia nel bosco». I genitori: «Volevamo solo farli crescere nella bellezza» - Meloni sente Nordio e non esclude di incontrare il papà Dopo la decisione del tribunale per i minorenni de L’Aquila di spostare in una comunità protetta la mamma e i t ... Secondo msn.com

giudici tolgono tre minoriFamiglia nel bosco a Chieti, il tribunale dei minori allontana i tre figli - I tre minori della famiglia che vive nel bosco a Chieti sono stati trasferiti in una comunità educativa con la madre. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Giudici Tolgono Tre Minori