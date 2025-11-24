Gisele Bündchen, le colleghe Natalia Vodianova e Mariacarla Boscono, la direttrice di Vogue Anna Wintour: erano solo alcune delle star presenti al Museo di Arte Islamica di Doha per il primo Franca Fund Gala in onore di Franca Sozzani. Tutte le star al Franca Fund Gala. L’evento è stato organizzato dal figlio di Sozzani, Francesco Carrozzini, da Sua Eccellenza Sheikha Al Mayassa bint Hamad Al-Thani e dalla stessa Wintour per onorare “ l’impegno per la creatività e l’innovazione ” come parte della missione del Fashion Trust Arabia di rafforzare “il futuro dell’industria della moda regionale”. Una serata in cui gli ospiti hanno “combattuto” per aggiudicarsi alcune delle opere all’asta battuta da Christie’s per raccogliere fondi dedicati alla medicina preventiva, e si sono commossi e hanno sorriso ricordando Sozzani. 🔗 Leggi su Amica.it

Gisele, Rania di Giordania e le altre star al Franca Fund Gala