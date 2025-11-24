Gisele Rania di Giordania e le altre star al Franca Fund Gala
Gisele Bündchen, le colleghe Natalia Vodianova e Mariacarla Boscono, la direttrice di Vogue Anna Wintour: erano solo alcune delle star presenti al Museo di Arte Islamica di Doha per il primo Franca Fund Gala in onore di Franca Sozzani. Tutte le star al Franca Fund Gala. L’evento è stato organizzato dal figlio di Sozzani, Francesco Carrozzini, da Sua Eccellenza Sheikha Al Mayassa bint Hamad Al-Thani e dalla stessa Wintour per onorare “ l’impegno per la creatività e l’innovazione ” come parte della missione del Fashion Trust Arabia di rafforzare “il futuro dell’industria della moda regionale”. Una serata in cui gli ospiti hanno “combattuto” per aggiudicarsi alcune delle opere all’asta battuta da Christie’s per raccogliere fondi dedicati alla medicina preventiva, e si sono commossi e hanno sorriso ricordando Sozzani. 🔗 Leggi su Amica.it
Contenuti che potrebbero interessarti
LA REGINA A SORPRESA! A Doha arriva la regina Rania di Giordania in occasione del gala Franca Fund in onore di Franca Sozzani! @queenrania #queenrania #franzasozzani #francafund #doha #lepiuaffascinantidimilano - facebook.com Vai su Facebook
Gisele, Rania di Giordania e le altre star al Franca Fund Gala - Gisele Bündchen, le colleghe Natalia Vodianova e Mariacarla Boscono, la direttrice di Vogue Anna Wintour: le star al primo Franca Fund Gala ... Scrive amica.it
Rania di Giordania splendida al gala benefico con un look in seta lucida dall'accostamento di colori audace: magnifica - Rania di Giordania splendida al gala benefico con un look in seta lucida dall’accostamento di colori audace: magnifica. Riporta dilei.it
Rania di Giordania: il look mediorientale (ultra chic) con la chilaba - Rania di Giordania ha confermato la sua capacità di unire eleganza e sensibilità istituzionale, scegliendo un look misurato e raffinatissimo ... Segnala amica.it