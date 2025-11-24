Giovane si presenta in ospedale con una ferita da arma da fuoco | Mi ha sparato uno sconosciuto

Terni, 24 novembre 2025 – Si è presentato al pronto soccorso dell’ospedale di Terni nella tarda serata di domenica con una ferita da arma da fuoco alla coscia sinistra. Protagonista dell’episodio è un diciannovenne di origine marocchina, che dopo essere stato medicato è stato dimesso dai sanitari con una prognosi di trenta giorni. Secondo quanto il giovane avrebbe riferito agli inquirenti, il colpo gli sarebbe stato sparato alla periferia della città da una persona a lui sconosciuta. Un racconto su cui la questura di Terni ha avviato immediatamente accertamenti, aprendo un’indagine per ricostruire la dinamica dell’accaduto e identificare l’autore dello sparo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

