Giovane si presenta in ospedale con una ferita da arma da fuoco | Mi ha sparato uno sconosciuto
Terni, 24 novembre 2025 – Si è presentato al pronto soccorso dell’ospedale di Terni nella tarda serata di domenica con una ferita da arma da fuoco alla coscia sinistra. Protagonista dell’episodio è un diciannovenne di origine marocchina, che dopo essere stato medicato è stato dimesso dai sanitari con una prognosi di trenta giorni. Secondo quanto il giovane avrebbe riferito agli inquirenti, il colpo gli sarebbe stato sparato alla periferia della città da una persona a lui sconosciuta. Un racconto su cui la questura di Terni ha avviato immediatamente accertamenti, aprendo un’indagine per ricostruire la dinamica dell’accaduto e identificare l’autore dello sparo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
"Il volume di Ezio Chini, curato con la collaborazione del giovane studioso bolzanino Marcello Beato, presenta le sue 604 pagine e le ancor più numerose illustrazioni come un corposo manuale di storia dell’arte, ricchissimo di riferimenti, di nomi e date, con el - facebook.com Vai su Facebook
Giovane si presenta in ospedale con una ferita da arma da fuoco: “Mi ha sparato uno sconosciuto” - Le forze dell’ordine indagano su un possibile regolamento di conti nell’ambito dello spaccio di droga ... Riporta msn.com
Senigallia, rompe un vetro in curia: la corsa con l’amico finisce all’ospedale - Giovane operato al braccio dopo il ferimento contro i vetri di una porta nell'atrio tra piazza Garibaldi e un cortile interno ... Si legge su centropagina.it
Giovane medicato in ospedale per ferita da arma da fuoco - Un diciannovenne originario del Marocco si è presentato nella tarda serata di domenica al pronto soccorso di Terni con una ferita da arma da fuoco alla coscia sinistra. Come scrive msn.com