Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne l' iniziativa della Cgil
In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Cgil e il coordinamento donne della Cgil promuove un'occasione di confronto sul tema cruciale della violenza di genere e la responsabilità collettiva: il 25 novembre, l’assemblea delle delegate sarà. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Approfondisci con queste news
Il 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, Regione Lombardia invita ragazze e ragazzi under 35 a prendere parte all’evento “Una generazione che sceglie il rispetto e rifiuta la violenza ”: un pomeriggio di confronto - facebook.com Vai su Facebook
Tutte le iniziative in Italia a sostegno del 25 novembre, la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne - Scopri le iniziative in Italia per il 25 novembre: eventi, reti di sostegno, progetti istituzionali e campagne per contrastare la violenza di genere. Scrive alfemminile.com
25 novembre, Giornata contro la violenza sulle donne: i centri di assistenza in Italia. Dove chiedere aiuto e come - Ogni anno, il 25 novembre, la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne ci ricorda una verità semplice e dolorosa: la violenza non ... Scrive msn.com
Napoli, giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne - Si terrà domani, 25 novembre, la seconda edizione di "15 minuti" il convegno organizzato dall'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" presso ... Si legge su napolivillage.com