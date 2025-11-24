Arezzo, 24 novembre 2025 – Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, i dati del Cav Pronto Donna di Arezzo, il sistema dell’accoglienza e i progetti. L'analisi dei dati relativi all'annualità 2024 del Centro Antiviolenza (CAV) evidenzia una richiesta di aiuto costante e in crescita, confermando la natura prevalentemente intrafamiliare del fenomeno della violenza. Sono state 435 le donne che si sono rivolte a Pronto Donna, di cui quasi tre quarti (74,25%, pari a 323 donne) per la prima volta. Il Cav ha garantito supporto attraverso la sede centrale (aperta dal lunedì al venerdì, 9:00-13:00 e 15:00-18:00) e il Punto di Ascolto di Foiano della Chiana (lunedì, 15:00-18:00). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, i dati del Pronto Donna di Arezzo