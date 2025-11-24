Tempo di lettura: 2 minuti In occasione della Giornata contro la violenza sulle donne, domani – martedì 25 novembre – l’ASL Benevento promuove un’apertura straordinaria dei Consultori dalle ore 8.30 alle 13.30, con attività di informazione, sensibilizzazione, colloqui psicologici e possibilità di effettuare Pap test e visite ginecologiche gratuite. Questa iniziativa segna l’avvio di un percorso più ampio che l’ASL Benevento intende portare avanti in maniera strutturata e continuativa. L’Azienda è infatti impegnata nella costruzione di una rete dedicata, capace di garantire sportelli di ascolto e accoglienza presso tutti i Consultori, luoghi nei quali le donne possano sentirsi protette, comprese e accompagnate lungo un vero e proprio percorso di presa in carico, affinché nessuna si senta sola di fronte alla violenza fisica e psicologica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Giornata contro la violenza sulle donne: apertura straordinaria dei Consultori Asl Benevento