Giornata contro la violenza sulle donne | apertura straordinaria dei Consultori Asl Benevento

Anteprima24.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti In occasione della Giornata contro la violenza sulle donne, domani – martedì 25 novembre – l’ASL Benevento promuove un’apertura straordinaria dei Consultori dalle ore 8.30 alle 13.30, con attività di informazione, sensibilizzazione, colloqui psicologici e possibilità di effettuare Pap test e visite ginecologiche gratuite. Questa iniziativa segna l’avvio di un percorso più ampio che l’ASL Benevento intende portare avanti in maniera strutturata e continuativa. L’Azienda è infatti impegnata nella costruzione di una rete dedicata, capace di garantire sportelli di ascolto e accoglienza presso tutti i Consultori, luoghi nei quali le donne possano sentirsi protette, comprese e accompagnate lungo un vero e proprio percorso di presa in carico, affinché nessuna si senta sola di fronte alla violenza fisica e psicologica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

giornata contro la violenza sulle donne apertura straordinaria dei consultori asl benevento

© Anteprima24.it - Giornata contro la violenza sulle donne: apertura straordinaria dei Consultori Asl Benevento

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

giornata contro violenza donneGiornata contro la violenza sulle donne, dai teatri alla panchina rossa: ecco le iniziative a Bologna - La giornata internazionale di sensibilizzazione è in programma martedì, fra i vari eventi al Comunale c’è il concerto gratuito ‘Music- Da ilrestodelcarlino.it

giornata contro violenza donneGiornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, i dati del Pronto Donna di Arezzo - L'analisi dei dati relativi all'annualità 2024 del Centro Antiviolenza (CAV) evidenzia una richiesta di aiuto costante e in crescita, confermando la natura prevalentemente intrafamiliare del fenomeno ... Da msn.com

Giornata contro la violenza sulle donne: eventi e manifestazioni in Italia - Al grido di "Sabotiamo guerre e patriarcato", il 25 Novembre le manifestazioni di Non Una di Meno sfileranno per le vie del centro di Milano e di moltissime altre città in Italia, da Nord a Sud, ... Secondo tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Giornata Contro Violenza Donne