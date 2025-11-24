Giorgia Meloni sente Donald Trump | E’ disponibile a rivedere il piano di pace per Ucraina
Giorgia Meloni sente Donald Trump e rassicura l’Europa: il presidente Usa è disponibile a modificare il suo piano di pace per l’Ucraina, confermando la volontà di trovare una soluzione condivisa. La premier invita l’Europa a lavorare concretamente sulla proposta americana senza avanzare una controproposta formale. Meloni conferma la disponibilità di Trump a rivedere il piano. Durante un punto stampa a Johannesburg, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha riferito di aver avuto una “telefonata abbastanza lunga” con Donald Trump e il presidente finlandese Alex Stubb, in cui ha trovato una “disponibilità da parte di Trump” a modificare il piano in 28 punti per l’Ucraina. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
