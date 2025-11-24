Vignola (Modena), 24 novembre 2025 – Prima di andarsene, a nemmeno sessant’anni, ha fatto in tempo a completare il libro (si intitola allegramente: ‘ Vivere lo studio di registrazione senza esaurimenti possibilmente ’) dedicato alla passione di una vita. Perché più della musica Giordano Mazzi, nobile artista del Pop e del Soul, ha amato soltanto la moglie Manu e il figlio Luca. ‘Giordy’, così lo chiamavano tutti. Originario di Vignola, alle tastiere il carissimo Giordy, come lo chiamavamo tutti, ha dedicato energie, entusiasmo, competenza. Aveva cominciato come tanti, strimpellando nelle cantine, inseguendo la purezza del suono, l’emozione della voce, la combinazione felice tra creatività e divertimento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Giordano ‘Giordy’ Mazzi, morto il maestro. Collaborò con Vasco e Ramazzotti, insegnava musica con generosità