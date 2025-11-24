Giochi LogiCo | Raccogliamo invito Adm al settore per dialogo più efficace

Roma, 24 nov. - (Adnkronos) - Un'esortazione ad avvalersi della voce autorevole delle associazioni, per fluidificare e ottimizzare il dialogo tra concessionari e regolatore. Questo in sostanza l'appello che il direttore Giochi Online dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm), Antonio Giuliani, ha rivolto nel proprio intervento all'EGR 2025, di venerdì scorso. Un chiaro invito per gli operatori del gioco con vincita in denaro a distanza a utilizzare maggiormente il sistema della rappresentanza per semplificare il dialogo con le istituzioni. L'obiettivo è rendere più efficace il confronto con l'Amministrazione, evitando inefficienze fra duplicazioni, stratificazioni e interpretazioni disomogenee che rallentano i processi e generano incomprensioni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

