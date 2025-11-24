GIMME MORE il nuovo singolo di CA7RIEL e Paco Amoroso

È disponibile da oggi in digitale e in radio da venerdì 28 novembre “ GIMME MORE ”, il nuovo singolo di CA7RIEL e Paco Amoroso. È disponibile da oggi in digitale e in radio da venerdì 28 novembre “ GIMME MORE ”, il nuovo singolo di CA7RIEL e Paco Amoroso, un brano che esplora l’ambizione verso il successo e l’ascesa del duo argentino e che anticipa il loro prossimo album in studio “ TOP OF THE HILLS ”. CA7RIEL e Paco Amoroso hanno recentemente trionfato alla 26 a edizione dei LATIN GRAMMY AWARDS, ricevendo 10 nomination – il numero più alto mai raggiunto da un progetto argentino in un solo anno – e conquistando 5 premi: “Best Short Form Music Video ” (“#TETAS”), “ Best Long Form Music Video ” (“PAPOTA”), “ Best Pop Song” (“EL DÍA DEL AMIGO”), “ Best Alternative Music Album” (“PAPOTA”) e “ Best Alternative Song” (“#TETAS”). 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - “GIMME MORE”, il nuovo singolo di CA7RIEL e Paco Amoroso

