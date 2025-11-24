GialappaShow Clara affianca il Mago Forest

Su Tv8 e Sky Uno torna questa sera, lunedì 24 novembre, alle 21.30 GialappaShow, il programma della Gialappa’s Band con il Mago Forest alla conduzione. Anticipazioni e ospiti del 24 novembre 2025. Al fianco del conduttore, in questa sesta puntata ci sarà la cantante e attrice Clara. Partenza lanciata, durante l’anteprima, con  Vincenzo Salemme  alle prese con una padrona di casa piuttosto scorbutica, Miriam, alias  Brenda Lodigiani. Tra le altre guest star della serata,  Paola Iezzi  che duetta sul palco con Achille Lauro, aka  Giovanni Vernia, sulle note di Incoscienti giovani;  Laura Freddi, ospite del nuovo episodio di Vererrimo presentato dalla Silvia Toffanin di Brenda Lodigiani;  Carl Brave, che si esibisce sul palco con i  Neri per Caso  e  Ocarine, interpretando Just Can’t Get Enough dei Depeche Mode. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

