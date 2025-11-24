Germania i mercatini di Natale aprono con rigide misure di sicurezza

In Germania aprono i tradizionali mercatini di Natale. La sicurezza è stata rafforzata, con il ricordo di due attacchi mortali ai mercatini ancora vivo. L’anno scorso, cinque donne e un ragazzo sono morti e molti sono rimasti feriti in un attacco con auto contro un mercatino di Natale nella città di Magdeburgo il 20 dicembre. L’aggressore è attualmente sotto processo. Il 19 dicembre 2016, un aggressore si è fatto strada tra la folla di partecipanti al mercatino di Natale nella chiesa Gedächtniskirche di Berlino con un camion, uccidendo 13 persone e ferendone altre. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

