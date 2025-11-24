George Clooney potrebbe apparire in The Pitt | le ultime notizie di HBO

Jumptheshark.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

possibilità di un cameo di george clooney in the pitt: cosa emerge. Le aspettative dei fan di The Pitt si sono riaccese grazie alle recenti dichiarazioni riguardanti un possibile ritorno di George Clooney nella serie. Questa possibilità, molto discussa, si basa su commenti ufficiali e sulla storia di collaborazioni precedenti tra l’attore e il progetto. La potenziale presenza di Clooney, noto per il suo ruolo iconico di Doug Ross in E.R. – Medici in prima linea, sta alimentando la curiosità di chi ricorda con affetto le vicende di quell’epoca televisiva. spunti e conferme: cosa hanno detto i protagonisti. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

