Geografie letterarie oggi | riflessioni percorsi interpretazioni Il convegno internazionale all' Università

Si svolgerà nelle giornate di giovedì 27 e venerdì 28 novembre il convegno "Geografie letterarie oggi: riflessioni, percorsi, interpretazioni": un'occasione per esplorare, attraverso gli interventi di docenti, espertei, autori e autrici internazionali, i rapporti tra letteratura, territorio e.

Due giorni di riflessione sul fare geografia letteraria oggi, tra le letture dei geografi e le riflessioni sullo spazio dei critici letterari. Il Convegno internazionale Geografie letterarie oggi indaga nuove prospettive metodologiche e interdisciplinari, presentando lavor - facebook.com Vai su Facebook

