Geografie letterarie oggi | riflessioni percorsi interpretazioni Il convegno internazionale all' Università

Parmatoday.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si svolgerà nelle giornate di giovedì 27 e venerdì 28 novembre il convegnoGeografie letterarie oggi: riflessioni, percorsi, interpretazioni”: un’occasione per esplorare, attraverso gli interventi di docenti, espertei, autori e autrici internazionali, i rapporti tra letteratura, territorio e. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

geografie letterarie oggi riflessioni percorsi interpretazioni il convegno internazionale all universit224

© Parmatoday.it - “Geografie letterarie oggi: riflessioni, percorsi, interpretazioni”. Il convegno internazionale all'Università

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Geografie Festival indaga rotte reali e virtuali dell'oggi - Un motore di riflessioni e racconti intorno all"Homo Geographicus" del nostro tempo, fra rotte reali, virtuali e mentali: è il Geografie Festival, il cartellone promosso dal Comune di Monfalcone e ... Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Geografie Letterarie Oggi Riflessioni