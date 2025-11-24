Gaza Ghf annuncia chiusura definitiva operazioni ora distribuzione aiuti passa a CMCC Usa Ong | Finalmente fabbrica di morte

La cosiddetta "Ong" Gaza Humanitarian Foundation, creata appositamente da Usa e Israele per affamare e sterminare i palestina, annuncia di aver terminato la sua "missione a Gaza" dopo aver "distribuito 187 milioni di pasti": denunciata da Ong per grave negligenza La Gaza Humanitarian Foundati. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

