Garofani La Russa | Credo sia meglio che lasci il suo incarico Poi precisa | Caso chiuso

Il presidente del Senato Ignazio La Russa torna sul caso che ha coinvolto Francesco Saverio Garofani: il consigliere del presidente della Repubblica finito al centro delle accuse di Fratelli d’Italia dopo che il quotidiano La Verità gli aveva attribuito dei virgolettati relativi a un “provvidenziale scossone” da effettuare nei confronti della maggioranza di governo. Garofani “è il segretario del Consiglio Supremo di Difesa, si deve occupare della difesa nazionale, credo sia meglio che almeno quel ruolo lo lascia qualcun altro “, ha detto La Russa nel suo intervento a Direzione Nord. “Che Meloni non c’entrasse niente era del tutto evidente. 🔗 Leggi su Lapresse.it

