Garofani Ignazio La Russa all' attacco | Parole non degne meglio lasciare il suo ruolo
"Credo sia meglio per Garofani lasciare il suo ruolo". A poco meno di una settimana dallo scoppio del caso-Quirinale, è Ignazio La Russa a suonare la carica e chiedere un passo indietro a Francesco Saverio Garofani, il consigliere del presidente della Repubblica Sergio Mattarella che secondo una lettera anonima firmata "Mario Rossi" e pubblicata dalla Verità durante una cena di tifosi giallorossi a Roma si è lanciato in commenti poco lusinghieri nei confronti del governo di Giorgia Meloni, auspicando inoltre la nascita di una formazione moderata in grado di contrastare il centrodestra. Parole che hanno scatenato la reazione di Fratelli d'Italia e che lo stesso Garofani ha minimizzato, senza mai smentirne il contenuto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
