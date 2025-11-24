Garlasco perquisita la cassaforte in base a un decreto nullo | l’avvocato di Sapone al contrattacco

Pavia, 24 novembre 2025 – La richiesta di chiarimento, peraltro annunciata, non si è fatta attendere sotto forma di una lettera di due pagine (più verbali allegati) che l'avvocato Massimo Marmonti ha inviato al procuratore di Brescia Francesco Prete e alla pm Claudia Moregola. Al centro la perquisizione eseguita nella mattinata di giovedì da carabinieri del Nucleo informativo di Milano e da finanzieri di Brescia e Pavia in un'abitazione di via Albera a Garlasco di proprietà della famiglia di Silvio Sapone, oggi affittata a una coppia di inquilini. L'operazione era mirata all'apertura di una cassaforte collocata in cantina, che è poi risultata essere completamente vuota. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Garlasco, perquisita la cassaforte in base a un decreto nullo: l’avvocato di Sapone al contrattacco

