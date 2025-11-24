Garlasco i sequestri e l’inchiesta infinita | Parole criptate? Non ci sono indizi

Garlasco (Pavia), 24 novembre 2025 – I toni si saranno anche rasserenati, ma le posizioni restano contrapposte, non solo sulle inchieste bresciane, ma anche sul caso Garlasco. Dopo l’incontro “distensivo” di martedì scorso tra l’avvocato Domenico Aiello, difensore dell’ex procuratore pavese Mario Venditti (indagato a Brescia per corruzione in atti giudiziari per l’archiviazione di Andrea Sempio nel 2017 e per peculato e corruzione nel cosiddetto ‘sistema Pavia’) e i procuratori Francesco Prete e Guido Rispoli, che pochi giorni prima avevano diramato un comunicato congiunto sugli ‘attacchi sopra le righe’, dopo gli esiti del Riesame e la restituzione all’ex magistrato dei dispositivi ripetutamente sequestrati (e dissequestrati) dalla perquisizione dello scorso 26 settembre, la Procura di Brescia ha ricorso in Cassazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

