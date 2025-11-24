Ganz sul derby | Milan bestia nera dell’Inter questo la dice lunga! Maignan e Sommer due portieri importanti su Pio Esposito…

Inter News 24 L’ex calciatore di Inter e Milan, Maurizio Ganz, ha commentato così la vittoria di ieri dei rossoneri sui nerazzurri. Intervistato da RAI Radio Uno, Maurizio Ganz, ex prolifico attaccante che ha vestito entrambe le maglie milanesi, ha analizzato l’esito del derby di ieri sera. Ganz ha definito i rossoneri la vera “bestia nera” attuale della Beneamata, sottolineando come le recenti statistiche pendano nettamente a favore del Diavolo. Secondo l’opinionista, il Milan ha le carte in regola per lo Scudetto, a patto di trovare continuità contro le squadre minori. Spostando il focus sui singoli, Ganz ha evidenziato come il portiere francese Mike Maignan sia stato più determinante del collega svizzero Yann Sommer, in una gara dove la formazione guidata da Cristian Chivu ha provato a imporre il proprio gioco contro un avversario schierato di rimessa. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ganz sul derby: «Milan bestia nera dell’Inter, questo la dice lunga! Maignan e Sommer due portieri importanti, su Pio Esposito…»

