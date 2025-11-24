L’avventura di Sommer all’Inter sembra essere ormai giunta al capolinea: ecco chi potrebbe prendere il suo posto. Ha ormai 36 anni e anche contro il Milan ieri sera non è stato proprio impeccabile: sulla rete decisiva di Pulisic, infatti, è sembrato incerto quando ha respinto in un primo momento la conclusione di Saelemaekers. Yann Sommer non vive un momento esaltante all’Inter e a fine stagione potrebbe cambiare definitivamente aria. L’estremo difensore classe ’88 è legato ai nerazzurri da un contratto fino al 30 giugno 2026, ma quasi sicuramente non rinnoverà e sarà libero di firmare con un altro club a parametro zero. 🔗 Leggi su Tvplay.it

© Tvplay.it - Game over Sommer, nuovo portiere all’Inter: c’è il nome