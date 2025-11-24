Game over Sommer nuovo portiere all’Inter | c’è il nome

Tvplay.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’avventura di Sommer allInter sembra essere ormai giunta al capolinea: ecco chi potrebbe prendere il suo posto.  Ha ormai 36 anni e anche contro il Milan ieri sera non è stato proprio impeccabile: sulla rete decisiva di Pulisic, infatti, è sembrato incerto quando ha respinto in un primo momento la conclusione di Saelemaekers. Yann Sommer non vive un momento esaltante all’Inter e a fine stagione potrebbe cambiare definitivamente aria. L’estremo difensore classe ’88 è legato ai nerazzurri da un contratto fino al 30 giugno 2026, ma quasi sicuramente non rinnoverà e sarà libero di firmare con un altro club a parametro zero. 🔗 Leggi su Tvplay.it

game over sommer nuovo portiere all8217inter c8217232 il nome

© Tvplay.it - Game over Sommer, nuovo portiere all’Inter: c’è il nome

Contenuti che potrebbero interessarti

game over sommer nuovoNuovo Circondario Imolese, progetto “Game Over”: attivo il nuovo sito dedicato alla prevenzione al GAP - it, dedicato al progetto Game Over, l’iniziativa promossa dal Nuovo Circondario Imolese in collaborazione con l’Azienda USL di Imola e la Fondazione “Nuo ... Riporta pressgiochi.it

Game over per Inzaghi: 15 milioni in due anni al nuovo allenatore - Il nuovo contratto da circa 6 milioni bonus esclusi scade a giugno 2026 Tutti gli allenatori sono legati ai risultati, Inzaghi compreso. Secondo calciomercato.it

Cerca Video su questo argomento: Game Over Sommer Nuovo