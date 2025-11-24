Gallarate lo stupratore ammette tutto davanti al giudice | mi vergogno non so cosa mi sia scattato dentro

Gallarate (Varese), 24 novembre 2025 – L’uomo accusato della brutale aggressione sessuale avvenuta all’alba del 21 novembre a Gallarate si è presentato questa mattina davanti al gip al tribunale di Busto Arsiz io con un atteggiamento che ha colpito persino gli inquirenti. Il 35enne, di origini gambiane, ha affrontato il giudice senza opporsi, senza cercare scuse, ripetendo con voce tesa ciò che aveva già detto subito dopo l’arresto: vuole pagare per quello che ha fatto. Durante l’udienza di convalida del fermo, il suo legale, l’avvocato Camille Ferioli, ha assistito a una confessione che non ha lasciato margini di dubbio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

