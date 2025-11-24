furto lampo in pasticceria entrano e si fingono clienti poi scappano con vini pregiati

Carrara, 24 novembre 2025 – Si sono finti clienti e mentre lei era in cassa lui si è introdotto nel retrobottega portano via due costose bottiglie di vino. Peccato che la coppia di malviventi non sapesse che nel locale c’erano le telecamere e che il titolare del bar li abbia sbattuti sui social. È quanto accaduto al bar Cristallo nella centralissima via Volpi a Marina di Carrara. I ladri sono entrati in azione nella giornata di sabato e dai filmati delle telecamere sono le 17,08. Al banco di entrata c’è la donna, una signora bionda distinta che cerca di distrarre le commesse, poi lui con una scusa si allontana entra nel retrobottega e sottrae le costose bottiglie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

