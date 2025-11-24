Furto lampo in pasticceria entrano e si fingono clienti Poi scappano con vini pregiati
Carrara, 24 novembre 2025 – Si sono finti clienti e mentre lei era in cassa lui si è introdotto nel retrobottega portano via due costose bottiglie di vino. Peccato che la coppia di malviventi non sapesse che nel locale c’erano le telecamere e che il titolare del bar li abbia sbattuti sui social. È quanto accaduto al bar Cristallo nella centralissima via Volpi a Marina di Carrara. I ladri sono entrati in azione nella giornata di sabato e dai filmati delle telecamere sono le 17,08. Al banco di entrata c’è la donna, una signora bionda distinta che cerca di distrarre le commesse, poi lui con una scusa si allontana entra nel retrobottega e sottrae le costose bottiglie. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Argomenti simili trattati di recente
Furto lampo messo a segno nella notte con la tecnica del tombino - facebook.com Vai su Facebook
Furto lampo in pasticceria, entrano e si fingono clienti. Poi scappano con vini pregiati - Oltre a fornire l’identikit ha lanciato anche un appello: “Attenti, ladri in azione nei negozi” ... Da lanazione.it
Cesena, furto lampo nella gioielleria in pieno centro: «In due minuti sono entrati e scappati con il bottino» - Sono bastati appena un paio di minuti per entrare, distruggere qualche vetrina e arraffare quel che si poteva e poi scappare. Secondo corriereromagna.it