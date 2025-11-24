Furto in una casa di Treia razzia di vestiti griffati È il quarto colpo che subisco in 16 anni

TREIA - Doppio raid dei ladri a Treia, nel mirino dei malviventi sono finite due abitazioni situate in campagna. Nella prima sono entrati in azione alle 17.20, nella seconda alla 20.30.. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Furto in una casa di Treia, razzia di vestiti griffati. «È il quarto colpo che subisco in 16 anni»

