Furto in un Lidl merce trovata in auto e furgoni degli addetti alle pulizie | otto denunce

Gli avevano detto “ripulire” il supermercato ma, probabilmente, hanno preso troppo alla lettera l'indicazione. Otto addetti alle pulizie, tutti dipendenti di un'impresa, sono stati denunciati con l’accusa di aver tentato in concorso il furto di merce, per un totale di quasi 2 mila euro, al Lidl. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Furto in un Lidl, merce trovata in auto e furgoni degli addetti alle pulizie: otto denunce

