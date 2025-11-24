Furto da 184mila euro nella boutique Dior a Firenze 3 arresti | colpo messo a segno passando da un armadio
Tre arresti per furto aggravato a Firenze: colpo notturno in una boutique di lusso, indagini in corso per identificare il quarto complice. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Tre uomini, provenienti da Roma, sono stati arrestati dalla Squadra Mobile della Questura di Firenze con l'accusa di furto aggravato in concorso per un colpo da 184mila euro messo a segno nella notte del 31 agosto nella boutique Dior di via degli Strozzi. L - facebook.com Vai su Facebook
Furto da 184mila euro nella boutique Dior a Firenze, 3 arresti: colpo messo a segno passando da un armadio - Tre arresti per furto aggravato a Firenze: colpo notturno in una boutique di lusso, indagini in corso per identificare il quarto complice. Da virgilio.it
In trasferta da Roma a Firenze per svaligiare la boutique di Dior, colpo da 200mila euro - Era partita da Roma la banda che la scorsa estate aveva messo un colpo grosso alla boutique Dior di Firenze ( qui il video ). romatoday.it scrive
Colpo da 184mila euro in boutique di Firenze: tre arresti - Un buco nella parete, un varco ricavato dietro un armadio, il volto coperto e una fuga rapidissima verso Roma. Segnala gonews.it