Furti e rapine in serie ad Albino | sei colpi in tre giorni 24enne in manette

Una tentata rapina ai danni di un passante e cinque furti in altrettanti esercizi commerciali di Albino: dopo un mese di indagini di carabinieri della compagnia di Clusone lo scorso 19 novembre sono riusciti a mettere fine alle scorribande di un 24enne originario di Alzano Lombardo, già noto alle Forze dell’Ordine, dando esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Bergamo su richiesta della Procura della Repubblica. I fatti risalgono tutti ai primi giorni di ottobre, periodo nel quale tra l’altro era stato ammesso a una misura alternativa della detenzione in carcere e gravato da un foglio di via obbligatorio dal Comune di Albino. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

