Furti e rapine a Roma blitz dei carabinieri nel campo nomadi di via dei Gordiani
AGI - Maxi blitz dei carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Roma Parioli che stanno eseguendo un'ordinanza che dispone l'arresto per 18 persone. L'indagine, diretta dai magistrati del Dipartimento Criminalità diffusa e grave della procura di Roma, ha consentito portare alla luce un gruppo criminale, composto da soggetti di etnia rom del campo nomadi di via dei Gordiani, accusati, a vario titolo, di essere i responsabili di almeno 46 episodi accertati tra furti e rapine, oltre, in alcuni casi, ai correlati reati di sequestro di persona, ricettazione, danneggiamento e incendio. Nonostante gli arresti degli stessi militari, eseguiti nel corso dell'indagine, per frenare la pericolosa scia di violenza registrata, gli indagati si riorganizzavano con estrema velocità, reclutando nuove leve. 🔗 Leggi su Agi.it
