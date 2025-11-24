Fuori - Sky Cinema | Martone racconta libertà e rinascita femminile con Golino De Angelis ed Elodie

Sky Cinema presenta in prima TV FUORI, il nuovo film di Mario Martone con Valeria Golino, Matilda De Angelis ed Elodie, in arrivo lunedì 24 novembre alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K. Liberamente ispirato alle opere L'università di Rebibbia e Le certezze del dubbio di Goliarda Sapienza, FUORI è un racco.

