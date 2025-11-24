Funerali di Ornella Vanoni in diretta su Rai 1 e Rete 4
Oggi pomeriggio, lunedì 24 novembre 2025, Rai 1 e Rete 4 trasmetteranno in diretta i funerali di Ornella Vanoni, presso la chiesa di San Marco a Brera, Milano, a partire dalle 14.45. Salta Il Paradiso delle Signore. Per consentire al pubblico di seguire l’ultimo saluto alla leggendaria cantante, il programma La Volta Buona con Caterina Balivo continuerà fino all’appuntamento con lo speciale del TG1 delle 15.50 dedicato alle Elezioni Regionali in Campania, Puglia e Veneto. Di conseguenza, Il Paradiso delle Signore sarà sospeso oggi pomeriggio. Diario del Giorno anticipa la diretta. Anche su Rete 4 il programma informativo Diario del Giorno anticipa la partenza di un’ora, iniziando alle 14. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
