Frozen 3 e 4 conquistano oltre un miliardo di dollari con un film da 180 milioni

prospettive future per i film di Frozen: conferme e strategie di continuità. Le notizie più recenti riguardanti le prossime produzioni della saga di Frozen indicano un orientamento deciso verso la continuazione del franchise, grazie a dettagli emersi sui contratti dei principali membri del cast e sulle strategie di sviluppo delle nuove pellicole. Con un record di incassi tra i più elevati nel settore dell’animazione, la serie ha già stabilito basi solide per ulteriori capitoli, tra cui Frozen 3 e Frozen 4. contratti chiave del cast principale e loro impatto sul franchise. rinnovamento e consolidamento degli interpreti principali. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Frozen 3 e 4 conquistano oltre un miliardo di dollari con un film da 180 milioni

Argomenti simili trattati di recente

Spike Lee e Antonio Banderas conquistano il palco al Torino Film Festival #SpikeLee #antoniobanderas #TorinoFilmFestival #thinkmovies - facebook.com Vai su Facebook

Frozen 3 e 4, cachet milionari per le voci originali: Disney alza l’asticella del franchise - Il cast originale di Frozen torna per i capitoli 3 e 4 con accordi milionari senza precedenti, mentre Disney punta a espandere ancora l’universo di Arendelle. libero.it scrive

Frozen 3 e 4, i protagonisti riceveranno uno stipendio da record: la cifra è pazzesca! - Stando al nuovo reportage di The Wrap, le star protagoniste Kristen Bell, Josh Gad e Idina Menzel saranno pagate 60 milioni di dollari a testa per Frozen 3 e Frozen 4, vale a dire 30 milioni di ... Segnala cinema.everyeye.it

Frozen 3 e 4, quanto costano Kristen Bell, Josh Gad e Idina Menzel - Se vi sembravano cifre esorbitanti i 20 milioni di dollari guadagnati da Tom Hanks per Toy Story 4 o i 15 offerti a Eddie Murphy per dare voce a ciuchino ... Scrive ciakmagazine.it