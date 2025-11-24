Frosinone tornano le clementine anti violenza
Si rinnova, per il quinto anno consecutivo, l'iniziativa di solidarietà e sensibilizzazione delle imprenditrici di Confagricoltura Donna Frosinone "Clementine Antiviolenza". Una raccolta fondi a favore dei Centri Antiviolenza che, attraverso la vendita del frutto, simbolo di speranza, consentirà. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Frosinone, 23 i convocati: tornano Monterisi e Gelli. Out Masciangelo - facebook.com Vai su Facebook
#Frosinone sabato a #Baro tornano a disposizione Monterisi e Marchizza. Quasi pronti al rientro anche F.Gelli e Biraschi. Restano ai box Barcella, Gori e Selvini #BariFrosinone #SerieB Vai su X