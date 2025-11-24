Frosinone tornano le clementine anti violenza

Frosinonetoday.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si rinnova, per il quinto anno consecutivo, l'iniziativa di solidarietà e sensibilizzazione delle imprenditrici di Confagricoltura Donna Frosinone "Clementine Antiviolenza". Una raccolta fondi a favore dei Centri Antiviolenza che, attraverso la vendita del frutto, simbolo di speranza, consentirà. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

frosinone tornano le clementine anti violenza

© Frosinonetoday.it - Frosinone, tornano le clementine anti violenza

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Frosinone Tornano Clementine Anti