Frenatona Real | Bellingham strappa il pari con l' Elche nel finale ma il Barça ora a è a -1

Due volte sotto, il 2-2 all'87'. La squadra di Xabi Alonso col secondo pari di fila ha perso 4 punti dai catalani, dal Villarreal e dall'Atletico: classifica corta in vetta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Frenatona Real: Bellingham strappa il pari con l'Elche nel finale, ma il Barça ora a è a -1

Leggi anche questi approfondimenti

Frenatona Real: Bellingham strappa il pari con l'Elche nel finale, ma il Barça ora a è a -1 - La squadra di Xabi Alonso col secondo pari di fila ha perso 4 punti dai catalani, dal Villarreal e dall'Atletico: classifica corta in vetta ... Come scrive msn.com

Real, Bellingham si scusa: "Non sono stato all'altezza delle aspettative di questo club" - Il centrocampista inglese ha voluto postare un messaggio sui propri canali social il giorno seguente al 2- Segnala tuttomercatoweb.com

Real Madrid, Bellingham si opera alla spalla: ecco quanto resterà fuori - Prima il duro ko contro il Paris Saint Germain nella semifinale del Mondiale per club, poi l'intervento che porterà Jude Bellingham a rimenere fermo ai box per diversi mesi. corrieredellosport.it scrive