Fratellini tifosi dell’Ascoli aggrediti e picchiati per il cappellino da calcio | Violenza assurda ora mio figlio ha paura

San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), 24 novembre 2025 – Sono stati dimessi nella notte dall' ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto i due fratelli di 15 e 12 anni vittime nel pomeriggio di ieri di un' aggressione nella frazione di Porto d'Ascoli dove la loro madre gestisce un esercizio commerciale. Un episodio scatenato dal fatto che il più grande dei due fratelli indossava un giubbino e un cappello con i marchi dell'Ascoli calcio, facenti parte della divisa dell'Under 15 dove il ragazzino gioca.

